أمانة مسعف وسائق تنقذ مصابا مرتين بالفيوم: ردوا له 399 ألف جنيه

أنقذت أمانة مسعف وسائق سيارة إسعاف، حياة أحد المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، مرتين، الأولى بإنقاذ حياته، والثانية بعدما عثروا على 399 ألف جنيه بحوزته، فكانت الأمانة لا تقل عن حياة المصاب بنظريهما، فنقلا المصاب إلى المستشفى، وتسليم المبلغ لذوي المصاب.

وضرب المسعف أحمد محمود العربي، والسائق عطية حسن عبد الدايم، المثل في الأمانة والشهامة، بعدما أنقذا حياة السائق مرتين، حيث أبلغا الدكتور هاني همام مدير المرفق، وشعبان عويس المشرف على مرفق إسعاف محافظة الفيوم فور عثورهم على المبلغ المالي، وأوصلا المصاب بأمان إلى المستشفى، ثم سلّما المبلغ المالي لأسرته.

أمانة فريق إسعاف الطريق الغربي

تفاصيل أمانة مسعف وسائق الإسعاف بالفيوم، يرويها المسعف أحمد محمود العربي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا إنّه تلقى بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي في تمام الساعة 5:36 مساءً، واتجه برفقة عطية حسن عبد الدايم، سائق الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور لإنقاذ حياة المصاب.

العثور على مبلغ مالي كبير

وكشف أنّه فور وصولهم إلى مكان البلاغ على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، فوجئوا بمبلغ مالي يقدر بـ399 ألف جنيه بالضبط، بحوزة السائق الذي كان مصابا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، فكان المبلغ المالي أمانة مثله مثل حياة المصاب بالضبط.

وأشار إلى أنّهما أديا عملهما على أكمل وجه والمتمثل في النقل الآمن للمصاب وأمواله، حيث نقلا المصاب إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وما إن وصلا حتى أبلغا المشرف العام وجرى تشكيل لجنة لجرد المبلغ المالي وتسليمه لذوي المصابين، رافضين الحصول على أي مكافأة مالية.

ليست المرة الأولى

وأكدّ على أنّه هذه ليست المرة الأولى التي يعثرون فيها على مبلغ مالي ضخم بحوزة مصاب، ويقوموا بتسليمه، قائلًا «هذا الموقف متكرر معنا بصورة مستمرة، ولكننا تعلمنا الأمانة، واعتادنا على أنّ متعلقات المصاب أمانة مثلها مثل المصاب بالضبط لا فرق بينهما»، مُشددًا على أنّهم يرفضون الحصول على أيّة مكافآت مقابل أمانتهم أو عملهم.