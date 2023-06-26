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مسعف وسائق يساعدان سيدة في الولادة ببني سويف.. فاجأها المخاض

حالتهما مستقرة

كتب:

عمرو رجب
07:12 م | الإثنين 26 يونيو 2023
مسعف وسائق يساعدان سيدة في الولادة ببني سويف.. فاجأها المخاض

نجح فريق إسعاف مكون من مسعف وسائق بفرع بنى سويف، اليوم الإثنين، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، في طريقها إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

بلاغ بمفاجئة الآلام الولادة لسيدة في بني سويف 

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً يفيد بوجود سيدة تدعى «أميرة . م» في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية اهوه التابعة لمركز بني سويف، وأثناء نقلها إلي المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

مساعدة ربة منزل في عملية ولادة ببني سويف 

وقدم طاقم الإسعاف المكون من محمود ناجي محمد، وعلى محمود مهران، المساعدة والتدخل لإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

أهالي الحالة يتوجهون بالشكر لطاقم الإسعاف 

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات، واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي سيدة ومولودها وجرى الاطمئنان عليهما واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة 

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