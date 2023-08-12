حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق لضبط المخالفين في الوادي الجديد

شن جهاز حماية المستهلك، فرع الوادي الجديد، اليوم السبت، حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع قطاعي التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، في إطار الجهود المبذولة لتدعيم وحماية حقوق المواطنين بالمحافظة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير حماية المستهلك بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية لها، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين بقانون حماية المستهلك.

حملات تفتيش مكثفة بقرى مركز الداخلة

وأضافت مديرة حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، أن الفرع ينفذ حملة تفتيشية موسعة بقرى مركز الداخلة شملت الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام أصحاب المنشآت بقانون حماية المستهلك وإعلان الأسعار وإصدار فواتير قانونية، مع توعية المواطنين وأصحاب المنشآت بسياسة الاستبدال والاسترجاع وطرق التواصل مع الجهاز.

خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوي

وأوضحت مدير جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، أن فرع الجهاز يهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات، أو التواصل مع الجهاز في حالة وجود أي شكوى، وذلك من خلال الحضور لمقر الفرع بحي «ميتالكو»، بجوار الكنيسة، أو الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم «01577779999».