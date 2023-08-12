رئيس «مصر أكتوبر»: النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية خطوة مهمة

ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الإجراءات التي تم تنفيذها لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية، التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سياحة اليخوت أصبحت من أغنى أنواع السياحة في العالم

وأضافت «مديح»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن سياحة اليخوت أصبحت من أهم وأغنى أنواع السياحة في العالم، ولها دور كبير وأساسي في دعم الاقتصاد السياحي وعوائده، مشيرة إلي تعدد الوجهات السياحية التي تمتلكها مصر على البحرين الأحمر والمتوسط والتي تعتبر مركزا هاما لسياحة اليخوت و يمكن من خلالها تنشيطها.

وطالبت بوضع استراتيجية لرفع كفاءة مراسي اليخوت وإنشاء المزيد منها في أبرز مناطق الجذب السياحي لضمان استدامتها وتنفيذها، مشيرة إلى أن إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية تستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يومًا سابقا، تسهم في تقليل وقت وجهد السائحين وحصولهم على التراخيص في وقت قياسي والقضاء على البيروقراطية.

منح السائحين إقامة سياحية لمدة 3 شهور

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، ومنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر، بمثابة خطوات جادة لتنشيط هذا النوع من السياحة.