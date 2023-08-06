كل ما تود معرفته عن إجراءات تعزيز سياحة اليخوت في مصر (صور)

أعلن قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية، تفاصيل الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند الوصول والمغادرة للمواني والمراين السياحية، التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جهود مصر لتعزيز سياحة اليخوت

- إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت.

- تتولى وزارة النقل مُمثلة في قطاع النقل البحري إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

- النافذة هي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب.

- يتم رفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال على النافذة.

- وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس؛ لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي قناة السويس إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول.

- تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والمواني بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن:

* مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة.

* قنوات الاتصال بالمواني والمراين المصرية المقامة حالياً.

* بيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية.

* إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتي يلزم توافرها بالمواني والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر.

* شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها.

* إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة المواني والمراين السياحية.

- تقوم النافذة الرقمية بإرسال البيانات آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري.

- يتم إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- يتم إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكي علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم.

- تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والمواني السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالمواني المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية.

- إطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية في إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته.

- المغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

- مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يومًا.

- منح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.