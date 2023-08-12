تدشين منصة إلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية لتلقي شكاوى المواطنين

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه يجري الإعداد لإطلاق منصة إلكترونية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين التي تخص المستشفيات الجامعية، في ضوء السعي الدائم نحو تحقيق أعلى مستوى لرضاء المتعاملين مع المستشفيات الجامعية، على أن يتم طرح واعتماد المنصة خلال مجلس الجامعة القادم.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي، منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

استقبال شكاوى المواطنين عبر المنصة

وبحسب بيان صادر عن جامعة حوب الوادي، قال الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا ورئيس الفريق المكلف بإعداد المنصة، أن المنصة ستتيح استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين لتحليلها والتعامل معها بصورة آلية، مما يمكن صاحب الشكوى من عرضها على أعلى المستويات الإدارية من ناحية، وتمكين القيادات أيضا من اكتشاف المشكلات وتحليلها بالسرعة المطلوبة وسرعة التعامل معها، ووضع الحلول.