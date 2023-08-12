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«سُقيا».. مبادرة جديدة لـ«حياة كريمة» لتوزيع 2 مليون زجاجة مياه على العمال 

كتب:

حبيبة فرج
03:59 م | السبت 12 أغسطس 2023
جانب من مبادرة «سُقيا»

جانب من مبادرة «سُقيا»

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة جديدة وهي مبادرة «سقيا»، والتي تستهدف توزيع 2مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع محافظات الجمهورية.

مبادرة «سُقيا» في كافة المحافظات 

يأتي ذلك بمشاركة متطوعي حياة كريمة والمنتشرين في كل المحافظات لتوزيع زجاجات المياه على العمال، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في كل المحافظات، دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات لتشمل العاملين في مشروعات تطوير محطات القطارات وعمال مصانع الطوب وعمال النظافة وعمال الورش الصناعية وتجمعات المواطنين.

«حياة كريمة» تدعم العمال في ارتفاع الحرارة 

يأتي ذلك دعمًا من مؤسسة حياة كريمة لعمال مصر والمواطنين بمحافظات الجمهورية ونظراً لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقًا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة «حياة كريمة» المستمرة خلال الأيام المقبلة، والتي حظيت بإشادة واسعة من العمال والمواطنين.

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بقلم حبيبة فرج