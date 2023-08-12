درجات الحرارة اليوم.. الأجواء مستقرة وتحذير من ظاهرة خطيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، متوقعة أن تسود عدة ظواهر جوية في حالة الطقسن من بينها الرياح والرطوبة.

تحذير من اضطراب حركة الملاحة

وحذرت «الأرصاد»، من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، لافتة إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم/ س، ليتراوح ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار.

كما يشهد البحر المتوسط، اضطرابا في حركة الملاحة، خاصة على مدن العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، حيث تصل سرعة الرياح بها من 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، توقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مئلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

جاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت كما يلي.

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.