افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في الجيزة غدا

تنظم محافظة الجيزة غدًا، بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني، معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، ويشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها، من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بالجيزة، وذلك بفندق بيراميزا بالدقي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أنّ ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

توطين الصناعات الحرفية والتراثية

وأشار «راشد» إلى حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل، لافتًا إلى أن المعرض يشارك به 35 شخصا من أبناء الجيزة والمحافظات المجاورة ويستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 12 وحتى 14 سبتمبر.

وأشار إلى أنّ المحافظة حريصة على التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات، لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة وتسويقها.

فتح منافذ تسويقية جديدة

وأكد محافظ الجيزة أنه سيجري إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

يشارك في المعرض، ممثلون عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضون من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.