فعاليات الليلة الأخيرة من الأسبوع الـ5 بمهرجان العلمين: حفل مجاني بمسرح الشارع

تختتم مساء اليوم فعاليات الليلة الثالثة من الأسبوع الخامس لمهرجان العلمين الجديدة، الذي يقام بمدينة العلمين حتى 26 أغسطس الجاري، وسط حضور جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات اليوم بإقامة حفل للفرق الشعبية والتراثية على كورنيش العلمين، حيث تلتقي الجمهور وضيوف المدينة لتقديم استعراضاتهم.

وفى نورث سكوير، ستنطلق الليلة الأخيرة من «فاشن شو» للمصمم العالمي، مايكل سينكو، بتقديم عروض أزياء ومجوهرات، من خلال بوتيكات تم وضعها بالمدينة.

نهى فكري تقدم فقرة غنائية

وتختتم الفعاليات مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بحفل الفنانة نهى فكري على مسرح الشارع المجاني لكافة ضيوف المدينة.

يذكر أن فعاليات الأسبوع السادس، من مهرجان العلمين الجديدة، ينطلق يوم الخميس المقبل، بإقامة حفل غنائي للفنان الشاب محمد محسن، ويعقبه الفنان الكبير حكيم، أما يوم الجمعة تحيي الفنانة الكبيرة أنغام حفلا غنائيا كبيرا في «العلمين أرينا»، على أن تُختتم فعاليات الحفل بتقديم حلقة لبرنامج «معكم» منى الشاذلي مع الموسيقار المغربي أمين بودشار.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية.