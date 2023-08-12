إحالة عاملين للمحاكمة لتجميعهما زيوت سيارات مستعملة وإعادة بيعها بالأميرية

قرر المحامي العام لنيابات شمال القاهرة الكلية، إحالة عاملين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهما ببيع زيوت سيارات مستعملة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة محاكمتهما.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل، إلى تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر (مقلدة ومجهولة المصدر)، وكذا ضبط مبلغ مالي.

وبمواجهتهما قررا بأنهما يقومان بشراء زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدويا في جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر، وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.