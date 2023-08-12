تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين في 30 مليون جنيه بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم لمعرفة سجله الإجرامي واستكمال التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه أو من عدمه.

تهمة النصب على المواطنين

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم، مقيم بمحافظة القاهرة، وتخصصت جرائمه في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية الخاصة به على خلاف الحقيقة.

شراء العقارات والسيارات

وأوضحت التحقيقات، ان المتهم في العقد الخامس من عمره، واستولى عن أموال قدرت بـ30 مليون جنيه عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات، وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.