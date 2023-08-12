توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح تلطف الأجواء وفرص تساقط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة

وذكرت هيئة الأرصاد أنه تنشط الرياح على بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، ومن المتوقع أن تنشط الرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وخلال الـ72 ساعة المقبلة يستمر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 13 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 14 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.