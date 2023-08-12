الكشف على 1677 مريضا في قافلة بقرية كفر حانوت بالغربية ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة بالغربية، على مدار يومين قافلة طبية في قرية حانوت، إحدى قرى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1677 مواطنا وصرف لهم الدواء بالمجان.

تقديم الخدمات الطبية

قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القافلة الطبية التي نظمتها المديرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، كانت داخل قرية حانوت، بمركز زفتى، والذي يشهد أعمال حياة كريمة في المرحلة الأولى، شهدت تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، وتوقيع الكشف على 1677 مريضاً وصرف الدواء لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية

وأشار إلى أن القافلة تمت على مدار يومين، شهدت خلالهما القافلة الكشف على المرضى في مختلف التخصصات من «باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، مسالك، تنظيم أسرة وطب أسنان» بالمجان.

كما جرى تنظيم عدة ندوات تثقيفية للمواطنين حول التوعية وإجراءات الوقاية وتحويل 18 حالة إلى مستشفى زفتى والمنشاوي العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.