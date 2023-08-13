موعد التقديم لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس

أعلنت جامعة السويس بدء تلقي طلبات التقديم لخوض اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2023- 2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية في العام 2022 فقط، في إطار قبول الكلية الحاصلين على الثانوية في السنوات السابقة.

اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية

وأوضحت جامعة السويس، خلال بيان لها، أنه على الطلاب الراغبين الالتحاق بالكلية من الحاصلين على الثانوية العامة 2022 عليهم اتباع الخطوات الموضحة في البيان والدخول علي الروابط المرفقة.

اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

وأشارت جامعة السويس خلال بيان لها أنه يتم تلقي الطلبات والتقديم بداية من 12 إلى 19 أغسطس 2023، على الموقع التالي ، ويتم اتباع خطوات التسجيل على الموقع كما هو موضح في الدليل المرفق في الرابط التالي

https://suezunivedueg-my.sharepoint.com/

وأوضحت جامعة السويس في بيانها أنه بعد إتمام التسجيل يتم طباعة الاستمارة والتوجه إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، مبنى إدارة الجامعة لمراجعة الأوراق.

وتا بعت الجامعة أنه عقب مراجعة الأوراق يتم الدفع إلكترونيا عبر خدمة فوري من خلال الخطوات بالرابط التالي

https://suezunivedueg-my.sharepoint.com

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس

وذكر البيان الصادر عن الجامعة الأوراق المطلوبة للتقدم لكلية التربية الرياضية جامعة السويس وهى:-

1- شهادة قيد أو بيان الحالة من الكلية أو المعهد المقيد بها خلال العام الدراسي 2022/2023.

2- صورة من شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها.

3- عدد 1 صورة شخصية.

التواجد بكلية التربية الرياضية يومي 20 و21 أغسطس 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا لأداء الاختبارات، بالزي الرياضي المناسب.