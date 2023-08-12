تفاصيل وشروط قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر الاجتماعي
كتب:
محمد متولي
07:58 م | السبت 12 أغسطس 2023
صورة أرشيفية
أتاح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، فرصا من أجل الحصول على قرض السيارة المستعملة، وفق إجراءات وشروط محددة، بنسب فائدة تتراوح ما بين 11 و11.7%.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» تفاصيل قرض السيارة المستعملة من قبل بنك ناصر الاجتماعي:
- يقدم البنك سعر عائد يصل لـ11% في حال وجود ضامن حكومي.
- يبلغ سعر العائد 11.7% حال لم يكن هناك ضامن حكومي.
- يصل مقدم السيارة لـ25% كحد أدنى.
المستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك ناصر
- أعلن البنك ضرورة إحضار الرقم التأميني للعملاء الجدد عند الذهاب للحصول على القرض.
- يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.
- ضرورة إحضار إيصال مرافق حديث وإفادة من جهة العمل بالعنوان الحالي لطالب التمويل بواقع ملف الخدمة.
- يجب إحضار بيان بمفردات الدخل سواء مرتب أو معاش.
- عرض سعر للسيارة يأتي من خلال كافة الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين.
- يراعى عدم مرور أكثر من سنتين على موديل السيارة بخلاف سنة الصنع وعدم التقيد بسنة الصنع لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تبلغ مده تمويل السيارة الملاكي 90 شهرا.
- وبالنسبة للسيارة الخاصة بالمعاقين تصل مدة التمويل إلى 60 شهرا.