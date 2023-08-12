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تفاصيل وشروط قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر الاجتماعي

كتب:

محمد متولي
07:58 م | السبت 12 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أتاح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، فرصا من أجل الحصول على قرض السيارة المستعملة، وفق إجراءات وشروط محددة، بنسب فائدة تتراوح ما بين 11 و11.7%.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» تفاصيل قرض السيارة المستعملة من قبل بنك ناصر الاجتماعي:

- يقدم البنك سعر عائد يصل لـ11% في حال وجود ضامن حكومي.

- يبلغ سعر العائد 11.7% حال لم يكن هناك ضامن حكومي.

- يصل مقدم السيارة لـ25% كحد أدنى.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك ناصر

- أعلن البنك ضرورة إحضار الرقم التأميني للعملاء الجدد عند الذهاب للحصول على القرض.

- يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

- ضرورة إحضار إيصال مرافق حديث وإفادة من جهة العمل بالعنوان الحالي لطالب التمويل بواقع ملف الخدمة.

- يجب إحضار بيان بمفردات الدخل سواء مرتب أو معاش.

- عرض سعر للسيارة يأتي من خلال كافة الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين.

- يراعى عدم مرور أكثر من سنتين على موديل السيارة بخلاف سنة الصنع وعدم التقيد بسنة الصنع لذوي الاحتياجات الخاصة.

- تبلغ مده تمويل السيارة الملاكي 90 شهرا.

- وبالنسبة للسيارة الخاصة بالمعاقين تصل مدة التمويل إلى 60 شهرا.

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