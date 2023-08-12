تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بعد خضوعه لعملية جراحية

طمأن الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، محبي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، على حالته الصحية، بعد دخوله إحدى المستشفيات بجامعة القاهرة، وخضوعه لعملية جراحية.

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وتسرد «الوطن»، خلال السطور الآتية، آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، وفقا لما صرح به الدكتور عبد الغني هندي، أحد المقربين الدكتور عمر هاشم، إذ قال إن الدكتور أحمد عمر هاشم، خرج بسلام من العناية المركزة، ويخضع الآن داخل المستشفى لجلسات علاج طبيعي داخل المستشفى، إضافة إلى إجرائه بعض الفحوصات الطبية.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية وصديق الأسرة في تصريحاته للوطن قائلا «الدكتور أحمد عمر هاشم انزعج كثيرا من شائعات وفاته»، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.