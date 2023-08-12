الفرق الشعبية تشعل أجواء كورنيش العلمين الجديدة بالعروض الفولكلورية

أشعلت الفرق الشعبية والتراثية أجواء مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام في مدينة العلمين الجديدة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

واصطف عدد كبير من الضيوف وجماهير المدينة على كورنيش المدينة لمشاهدة العروض الشعبية والرقص على الفلكلور التراثي الذي تقدمه الفرق الشعبية.

حفلات غنائية هامة في مهرجان العلمين

وكان الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين شهد إقامة عدد كبير من الحفلات المهمة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار العالمي عمر خيرت بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذى حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في الفاشن شو.

تفاصيل الأسبوع السادس من مهرجان العلمين

ومن المقرر أن يشمل الأسبوع السادس من المهرجان اقامة عدد حافل من الحفلات الغنائية على رأسها حفل للفنان حكيم وحفل للفنانة أنغام وتصوير حلقة للفنانة منى الشاذلي.