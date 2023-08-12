لو عايز تشتري؟.. تعرف على أسعار سيارات أقل من 150 ألف جنيه

تباين كبير في أسعار السيارات الحديثة تشهده الأسواق المصرية، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في مصر، لذا بات الكثير من القراء يبحثون عن أسعار السيارات الرخيصة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية التي أدت إلى زيادة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، أسعار أرخص 7 سيارات مستعملة في مصر، يتراوح سعرها ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، وفقاً لمواقع بيع السيارات المستعملة.

سوزوكي ماروتي 2011 تكتسح السوق

ونجحت السيارة «سوزوكي ماروتي» من اكتساح السوق في مصر، خاصةً موديل عام 2011، نظراً لسعرها ومميزاتها، غير أن هيكلها الخارجي يفتقر للجودة، وكذا الغطاء البلاستيك الداخلي لها أيضاً، وبالنسبة للمعايير الموجودة بها فمتوسطة، ولا توجد بها وسائد هوائية، وبعض الموديلات لا يتوفر بها تكييف داخلي، وتتراوح سعرها من 100 ألف إلى 105 ألف جنيه.

لادا 2107 موديل 2012

تعرف السيارة لادا 2107 بالعديد من الأسماء المختلفة، حيث أنها تحمل اسم «ريفا» في بريطانيا، و«لادا نوفا» في أوروبا، وهي إحدى السيارات المدمجة التي صنعت من قبل شركة «أفتوفاز» الروسية بداية من عام 1980، إلا أنها ظهرت في الدول الأوروبية بداية الثمانينيات.

اعتمدت الشركة على قاعدة إنتاج فيات 124، غير أنه توقف إنتاج سيارات لادا في روسيا بين 2010 و2012، واستمر إنتاجها في مصر حتى عام 2015، وتعتبر من بين أفضل السيارات مبيعاً بعد فولكس فاجن، ويتراوح سعرها بين 110 آلاف و117 ألف جنيه.

كيا ريو 2002

جرى تزويد سيارة كيا ريو 2002 بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعه 1.6 لتر، وبقوة 130 حصان، وبالرغم من أن ريو ليست سريعة، إلا أنها زودت بعدد من قطع الغيار التي تساعد في إخراج أفضل سرعة بها، وتتراوح أسعارها ما بين 120 ألف إلى 125 ألف جنيه.

كيا سيفيا 2000

تعد سيارة كيا سيفيا إحدى أكثر السيارات طلباً في السوق بمصر، لما تتمتع به من سعة المحرك تصل لـ1600 سى سي، وناقل أتوماتيك، حيث أن بلد منشأها الرئيسي هي دولة كوريا، وبقوة تصل إلى 108 أحصنة، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر فى الساعة، ويتراوح سعرها بين 130 ألف و140 ألف جنيه.

هوندا بريلود 1992

تعد السيارة بريلود إحدى أصدارات شركة هوندا العالمية، التي جرى إطلاقها في عام 1992، وهي من السيارات التي تحافظ بشكل كبير على البنزين، وموفرة فيه، وتتمتع بمعدل لا بأس به في معايير الأمان، ويتراوح سعرها من 140 ألف إلى 147 ألف جنيه.

فولكس فاجن بوينتر 2004

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة فولكس فاجن موديل 2004 بالكثير من المميزات، كالتكييف القوي، والزجاج الكهربائي أمامي وخلفي، وباور ستيرينج، وراديو كاسيت، بخلاف تعديل يدوي لعجلة القيادة، وحامل أكواب، وإمكانية تحريك المقاعد الأمامية يدوياً، وفرش قماشي، وتبدأ أسعارها في السوق المصري من 135 ألف إلى 140 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1998

تتميز سيارة ميتسوبيشي لانسر 1998 بثبات على الطريق، ونعومة كبرى، بالإضافةً إلى شكل مطلوب ومحبب حتى الآن، كما تتمتع بموتور رائع ومتجاوب مع كل السرعات المنخفضة والعالية، وهي إحدى أكثر السيارات رواجاً في السوق بمصر، ويتراوح سعرها من 140 ألف إلى 147 ألف جنيه.