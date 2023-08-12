أسعار الذهب في منتصف التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات المسائية اليوم السبت، ثباتا سعريا بالمقارنةً بأسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر عيار 21 إلى 2360 جنيها للجرام، كما سجل عيار 24 نحو 2697 جنيها للجرام.

سعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية بـ 2697 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر 2360 جنيها للجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في صناعة الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 عند آخر تحديث 2023 للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء الجنيه الذهب بـ18 ألفًا و880 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمية الأداء الأسوأ عالميا منذ 7 أسابيع، مع استمرار انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، واستقرار عوائد السندات الحكومية، بعدما فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.