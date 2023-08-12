إكسترا نيوز: اليومان الماضيان بمهرجان العلمين كانا من أقوى عطلات الأسبوع

قالت لما جبريل، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنه للأسبوع الخامس على التوالي، يستمر مهرجان العلمين الجديدة بفعالياته المميزة، خاصة بنهاية الأسبوع والعطلة الأسبوعية، موضحة «من أقوى الأسابيع على مدار المهرجان ولا يزال المهرجان مستمرا».

جبريل: فعاليات الخميس والجمعة الأقوى بمهرجان العلمين

وأضافت «جبريل»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه بنهاية الأسبوع الخامس لـ المهرجان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، نتابع اليوم السبت فعاليات جديدة بالمهرجان، لافتة إلى أن أمس وأول أمس كانا من أقوى عطلات الأسبوع.

لدينا العدد الأكبر من نجوم مصر والعالم العربي

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، بأننا تابعنا أمس الجمعة الحفلات والفعاليات، وكان لدينا العدد الأكبر من نجوم مصر والعالم العربي، بجانب عروض يوم الخميس أول أمس تابعنا «فاشون شو» عالمي بالمهرجان ونجوم كبار.