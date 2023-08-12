الأوراق المطلوبة للتقديم في تمهيدي والدراسات العليا بالألسن والآداب بالمنيا

أعلنت جامعة المنيا، الأوراق المطلوبة للقبول بالمرحلة التمهيدية للماجستير بأقسام اللغة الإنجليزية والألمانية والأسبانية بكلية الألسن، وأوراق الالتحاق بالدراسات العليا بكلية الآداب 2023-2024.

الأوراق المطلوبة للقبول بالمرحلة التمهيدية

وقال مسؤول في جامعة المنيا فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأوراق المطلوبة للقبول بالمرحلة التمهيدية للماجستير بأقسام اللغة الإنجليزية والألمانية والأسبانية بكلية الألسن تشمل:

-استمارة التقديم الإلكتروني من على موقع جامعة المنيا.

-3 صورة شخصية.

-3 شهادة ميلاد.

-2 صورة من البطاقة سارية.

-2 صورة من الموقف للتجنيد.

- موافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسات العليا.

- بيان حالة وظيفية للمعينين أو العاملين بجامعة المنيا.

-شهادة الليسانس.

-بيان بالتقديرات والدرجات.

-دوسية بلاستيك.

-المصروفات الدراسية المقررة من الجامعة.

الأوراق المطلوبة للدراسات العليا بكلية الآداب

-استمارة تقديم إلكتروني من موقع جامعة المنيا يوقع عليها الطالب.

-أصل المؤهل الدراسي موضح به التقدير العام.

-بيان درجات عن الأربع سنوات للأقسام التي بها تشعيب وتخصصات.

-المؤهلات الدراسية الإضافية في حالة التقدم للسنة التمهيدية للماجستير وشهادات الدبلومات.

-أصل شهادة الميلاد و3 صورة شخصية وصورة طبق الأصل من موقف التجنيد.

-صورة ضوئية للبطاقة الشخصية شريطة أن تكون سارية.

-موافقة جهة العمل مختومة بالشعار للعاملين بالجهات الحكومية والقطاع العام على التفرغ للدراسة.

-بيان حالة وظيفية لمعاوني هيئة التدريس من جامعة المنيا.

-دوسية لون أخضر للتمهيدي ولون أزرق للدبلومات لحفظ المستندات.