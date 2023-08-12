انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بالمنيا بمشاركة 1130 سباحا من 8 محافظات

انطلقت اليوم السبت بطولة الصعيد التاسعة للسباحة، المقامة بحمام سباحة جامعة المنيا، في الفترة من 12 أغسطس حتى 20 أغسطس 2023، بمشاركة 1130 سباحا وسباحة من ثمان محافظات لعدد 20 ناديا ومركز شباب بصعيد مصر، وينظمها الاتحاد المصري للسباحة فرع منطقة الصعيد.

تأتي تلك البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور ياسر أدريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة.

انطلاق بطولة الصعيد للسباحة في المنيا

حضر الافتتاح: مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان، ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، المهندس أدهم دهب رئيس مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة ،الدكتور أحمد جمعة مدير إدارة الهيئات الرياضية، الدكتور وليد عباس، الدكتور أحمد حجازى، الدكتور عز درويش عضو مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة.

إقامة البطولات بالصعيد بصفة مستمرة

بدء حفل الافتتاح بالسلام الجمهورى، ثم طابور عرض للأندية، ومراكز الشباب المشاركة لعدد من السباحين والحكام، ثم كلمة الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية بالمنيا، حيث قدم الشكر للدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن هذه البطولة هى ثاني بطولة للاتحاد تقام بمحافظة المنيا، وأشاد بالجهود المبذول من المسؤولين، ودور الإتحاد المصرى للسباحة في إقامة تلك البطولات بمحافظات الصعيد بصفة مستمرة لنشر اللعبة وتشجيع النشئ والشباب على ممارسة اللعبة.

أشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب، إلي أهمية السباحة وممارستها ومدى الاستفادة منها، مؤكدا أن الأديان السماوية تدعو إلى ذلك، وأشار إلى اهتمام الوزارة بمشروع الموهبة والبطل الأوليمبى، وحصول مصر على العديد من المراكز المتقدمة في البطولات العالمية والقارية، وأشاد بالدور والتنظيم المتميز الذى يقوم به الإتحاد ومنطقة الصعيد، كما رحب بكافة المحافظات المشاركة، موضحا أن محافظة المنيا بها أكثر من 12 حمام سباحة بالأندية ومراكز الشباب تخضع تحت الإشراف المباشر لمديرية الشباب والرياضة بجانب العديد من الحمامات التى ستطرح للانشاء من خلال الاستثمار الرياضي.

ذكر المهندس أدهم دهب أن البطولة تقام بمحافظة المنيا للمرة الثانية بمشاركة 8 محافظات هي: المنيا وبنى سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بعدد 20 نادى ومركز شباب، بمشاركة أكثر من 1130 سباح وسباحة لأول مرة فى بطولات الإتحاد بالصعيد، وتقام المسابقة خلال تسعة أيام من 12 إلى 20 أغسطس بحمام سباحة جامعة المنيا، وتقام المسابقات لمختلف الفئات العمرية، وفى جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق، فى سباحات الحرة «الكرول» وسباحة الصدر«البرست» وسباحة الظهر «الباك» وسباحة الفراشة «الدولفين»، وكذلك دورة تدريبية للمدربين لمدة6 أيام على هامش البطولة فى الفترة من 12 إلى17 أغسطس، ومهرجان للبراعم بمحافظة المنيا يقام يوم 19 أغسطس، ويوم 20 أغسطس مهرجان السباحة مسافات طويلة.