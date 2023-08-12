نصائح للحفاظ على موتور السيارة في فصل الصيف

تتعرض أجزاء مختلفة من السيارات لارتفاعات شديدة في درجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف، الأمر الذي يتسبب في ظهور الكثير من الأعطال والمشاكل، وينصح موقع «Vintage Cars Heritage» بتجهيز السيارات من أجل مواجهة تلك الأجواء الحارة، لكي لا يتعرض قائدو السيارات لأعطال السيارة على الطرق، وتقدم «الوطن» لقرائها عددا من النصائح للحفاظ على موتور السيارة، من خلال الموقع السابق.

الفحص الدوري للسيارة ضرورة

يعد الفحص الدوري للسيارة، أحد أهم الإجراءات التي تحافظ على المحرك وتطيل عمره، وتتم المراجعة بشكل دوري على أجزاء السيارة الحيوية من أجل التأكد على سلامتها، مع ضرورة تغيير الأجزاء التالفة بها، مع فحص الوصلات والخراطيم والزيوت والسوائل.

فحص فتحات التهوية

ويجب على أصحاب السيارات، أن يحافظوا على أن تكون المقصورة الداخلية للسيارة باردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف، لذا يجب تنظيف فتحات التهوية الخاصة بالتكييف حتى لا تعيق دخول الهواء للمقصورة الداخلية للسيارة.

فحص سائل التبريد وزيت المحرك

يجب على ملاك السيارة فحص سائل التبريد وزيادته حال لزم الأمر، من أجل الحفاظ على برودة المحرك وتجنب ارتفاع درجة حرارته.

كما يساعد زيت المحرك في منع احتكاك الأجزاء الداخلية للمحرك ببعضها البعض، ما يضمن برودة في المحرك وعدم ارتفاع درجة الحرارة، لذا يجب فحص زيت المحرك بشكل دوري من أجل التأكد من عمله بكفاءة.

فحص المكيف

ويجب على أصحاب السيارات فحص مكيف السيارة من أجل التأكد من عملة بكفاءة وبجودة عالية، كما أنه في حال تشغيل مكيف السيارة يجب ضبطه على خاصية استخدام الهواء الخارجي من أجل التبريد وليس عن طريق إعادة تدوير الهواء الداخلي بالمقصورة.