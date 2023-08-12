«الأرصاد»: نشاط للرياح يقلل نسب الرطوبة.. وسحب منخفضة على شمال البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن شمال البلاد يشهد أجواء أكثر من رائعة الآن مع التحسن النسبي في حالة الطقس والتي شهدتها البلاد اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» قبل قليل، أن نشاط الرياح يعمل على تشتيت وتقليل نسب الرطوبة السطحية، ما يزيد من الإحساس بالتغير فى حالة الطقس، منوهة إلى أن سماء القاهرة وشمال البلاد تتزين ببعض السحب المنخفضة التى تضفي جمالا لهذا الجو.

تحسن نسبي في حالة الطقس

وتشهد حالة الطقس تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، اليوم السبت ويسود طقس حار رطب خلال النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية و طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح

فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، ما يساهم في الشعور بتحسن حالة الطقس.

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة على محافظات البلاد اليوم العظمى والصغرى كالتالي:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادي النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.