أقسام ومزايا الدراسة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة هو أول معهد هندسي بالصعيد بالقرار الوزاري رقم 919 بتاريخ 17 يونيو 2006، وحاصل على التصنيف الأول لتقيم المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا في الدورة 12 لسنة 2023 في تقييم لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بوزارة التعليم العالي.

أقسام المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

وقال الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا يقع بالمنطقة الصناعية في مدينة المنيا الجديدة، ويضم أقسام الهندسة الكهربائية والحاسبات، قسم الهندسة الميكانيكية شعبة الميكاترونكس، قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة المعمارية.

وأضاف، أن مؤهلات القبول بالمعهد تشمل: شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات أو مايعادلها، شهادة الثانوية الأزهرية، شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية 3 أو 5 سنوات.

وتشمل مزايا الدراسة في المعهد أقل مصروفات دراسية مقارنة بالمعاهد المناظرة، إسكان طلابي بنين وبنات، وسائل مواصلات،أنشطة طلابية ورحلات عملية، أعضاء هيئة تدريس متخصصين، معامل متخصصة وورش تعليمية.

ويحصل الطالب بعد التخرج من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، على شهادة معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات بوزارة التعليم العالي، ويحصل علي كارنية نقابة المهندسين، وكارنية إتحاد المهندسين العرب.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد العالي للهندسة

- أصل شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

- أصل شهادة الميلاد «كمبيوتر».

- عدد 6 صور شخصية.

- صورة البطاقة الشخصية.

- بطاقة الترشيح.