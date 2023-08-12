الغرفة التجارية بالوادي الجديد تجري انتخابات هيئة المكتب غدا الأحد 

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد، عقد اجتماع لمجلس الإدارة الجديد المعين بقرار وزاري، غداً الأحد، وذلك لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه، والسكرتير العام، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، من لجنة المكتب.

انتخابات رئيس الغرفة التجارية الوادي الجديد

ويجري عقد الانتخابات لاختيار رئيس الغرفة وأعضاء هيئة بعد اكتمال عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة عقب صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين نصف الأعضاء بعدد 10 أعضاء بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، بتعيين نصف عدد الأعضاء.

والأعضاء المنتخبون بالغرفة التجارية بالوادي الجديد هم: عربي كامل يماني، وعيد حمود، وياسر محمد رشاد، ومحمد مختار العمدة، وعبدالخالق عرابي.

تعيين 5 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد

وقرر وزير الصناعة، تعيين كل من: أحمد رشاد الجبالي، وأسامة إبراهيم ثابت محمد، ومحمد ناصر إلياس عباس، وأميمة إبراهيم أحمد محمد، ومحمد عبد المنعم محمد إبراهيم.

كانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، نتائج الانتخابات، والتي فاز فيها 5 من 9 مرشحين، وهم عربي كامل يماني، وعيد حمود وحصل على 364 صوتا، وياسر محمد رشاد 307 أصوات، ومحمد مختار العمدة 377 صوتا، وعبدالخالق عرابي 483 صوتا، وتستمر الدورة الجديدة خلال الفترة بين 2023 و2027.