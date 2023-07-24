مشروعات الصرف الصحي تخدم أهالي 12 قرية في قنا.. «أنقذتهم من التلوث»

نفذت الدولة المصرية مشروعات الصرف الصحي في قنا، لإنقاذ أهالي القرى والمدن من خزانات الصرف المنزلية التي كانت سوف تودي إلى تلوث المياه الجوفية وتلف جدران المنازل بسبب الأملاح التي تصدرها، إذ جرى تشغيل محطات صرف صحي ضمن برنامج التنمية المحلية بقيمة مليار و150 مليون جنيه لخدمة نحو 183 ألف نسمة.

مشروعات الصرف الصحي تخدم آلاف المواطنين

وضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر افتتحت محافظة قنا مشروعي صرف صحي من أكبر المشروعات في الصعيد، وهي محطة رفع الصرف الصحي بقرية القناوية بقيمة 821 مليون جنيه لخدمة 9 قرى كبرى في مركز قنا، ومحطة الصرف الصحي في قرية بخانس تخدم 3 قرى بمركز أبوتشت بتكلفة 303 مليون جنيه.

محافظ قنا: مشروعات الصرف الصحي حلم تحول إلى حقيقة

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هناك مئات المشاريع التي تنفذ على أرض محافظة قنا ضمن برنامج التنمية المحلية كانت حلمًا للمواطنين والآن أصبحت حقيقة، من بينها تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بقرية القناوية التابعة لمركز قنا، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتتكون من محطة رفع بطاقة 350 لتر / ثانية، وخط طرد قطر 800 مم بطول وصل إلى 7000 متر وشبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 12951 مترًا.

وأكد المحافظ: ذلك استكمالا المشروعات الصرف الصحي التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويجني المواطنين خدماتها وهي كالتالي: «الطوابية - الإشراف البحرية - القناوية - جزيرة - أولاد عمرو- الحجيرات- المخادمة – الغوصة – الشيخ عيسي –) بتكلفة اجمالية 821 مليون جنيه وتخدم 183 ألف نسمة، لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة.

وأكد « الداودي» أنه تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرى التحسينات والشقيفي وبخانس بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 303 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 220 لتر / ثانية وتتكون من شبكات انحدار صرف صحي بطول 6500 متر ، وخط طرد 7307 متر ويخدم 41 الف نسمة من أهالي القرى الثلاثة.

محافظ قنا: 2000 مشروع لبرنامج التنمية المحلية

وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية يعمل على 2000 مشروع لخدمة 2مليون و600 الف نسمة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة غالبيتها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، تكلفتها وصلت إلى 5 مليارات جنيه.