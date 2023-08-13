حازم عطية: الإخوان ينتقمون من الشعب المصري بأعمالهم الإرهابية

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إن مبنى محافظة الفيوم أعيد تأهيله بعد أحداث شغب الإخوان في 14 أغسطس 2013، بـ27 مليون جنيه، كما أعيد تأهيل فيلا المحافظ بقيمة 3.5 مليون جنيه، مؤكدًا أن الإخوان ينتقمون من الشعب.

تأثر الكنائس بأعمال العنف

وأضاف «عطية» ، خلال حواره ببرنامج «الشاهد» ، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الكنائس تاثرت جدًا بسبب أعمال العنف، وأنه ذهب وصور الكنائس التي احترقت وكان هناك 12 كنيسة تم حرقها، مشيرًا إلى أنه زار الكنيسة الرئيسية في الفيوم وكانت من أول الزيارات الرسمية في اليوم الثالث من توليه المنصب.

محافظ الفيوم يزور الكنيسة ويؤم المصلين بالمسجد

وتابع أنه أثناء تواجده بالكنيسة سمع أصواتا بالخارج وعندما سأل عرف أنها لبعض المعترضين على تواجده بالكنيسة كأول زيارة رسمية له كمحافظ من باب إثارة الفتنة، وبعد انتهائه من الزيارة قرر الترجل وصلاة العصر بالمسجد وأم المصلين ووقتها نشرت جريدة الأهرام صورة وعلقت عليها: «محافظ الفيوم يزور الكنيسة ويؤم المصلين بالمسجد لقطع المزايدة» .