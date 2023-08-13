درجات الحرارة اليوم.. أجواء جميلة دون رطوبة والقاهرة تسجل 34

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد في النهار.

حالة الطقس اليوم

وبدءا من المساء يشهد شمال البلاد أجواء أكثر من رائعة، ويكون الطقس معتدل الحرارة والرطوبة حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق، وتعمل على تلطيف الأجواء ليلاً، مع وجود فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم على محافظات الجمهورية:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادي النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.