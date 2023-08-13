تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم

ظهرت كثافات مرورية، صباح اليوم، على أغلب الطرق وذلك بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم، كما تنتشر الخدمات المرور على كل الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات وإزالة أي كثافات قد تتسبب في تعطل الحركة.

تفاصيل الحركة المرورية

أما عن تفاصيل الحركة الى الطرق والمحاور الرئيسية، فقد ظهرت كثافات مرورية متحركة بشارعي فيصل والهرم، وكذلك بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان ومحور صفط، كما ظهرت سيولة مرورية بشارع التحرير بمنطقة الدقي.

وظهرت كثافات مرورية متحركة في مناطق المطرية ومحور 26 يوليو ومنطقة مصر الجديدة وشارع جسر السويس في اتجاه العباسية، وفى منطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر، وفي شارع رمسيس ومنطقة نفق الأزهر.

كما تشن الإدارة العامة للمرور حملات مرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية بكل أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، كما يستعين رجال المرور بالأوناش المرورية لرفع السيارات المتعطلة والتي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية.