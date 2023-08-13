مصرع طالب وإصابة سائق في انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

لقي طالب مصرعه بينما أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأطفيح، وتمّ نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء احمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ميكروباص انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلاب ونتج عنه وفاة طالب 16 سنة وإصابة السائق 25 سنة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، تم نقلهما إلى المستشفى.

وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.