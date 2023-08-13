أسعار العملات الیوم السبت 13-8-2023 في البنوك المصرية

حالة من الاستقرار في أسعار العملات شهدتها جميع البنوك المصرية اليوم السبت 13-8-2023، مقابل الجنيه، في بداية اليوم السبت، على رأسها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو.

أسعار العملات اليوم في البنوك

ونستعرض أسعار العملات، اليوم، في البنوك بحسب ما كشفته البنوك على مواقعها الرسمية في آخر تحديث لها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، وسجل نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، وفي بنك مصر بلغ نحو 30.85 جنيه للبيع، 30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ نحو 33.94 جنيه للبيع، و33.65 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل نحو 34.13 جنيه للبيع، و33.72 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

- بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 39.29 جنيه للبيع، و38.95 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجّل نحو 39.08 جنيه للبيع، و39.54 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجّل 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، بلغ 100.32 جنيه للبيع، و99.35 جنيه للشراء.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، سجل 100.40 جنيه للبيع، و99.03 جنيه للشراء.