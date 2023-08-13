تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 13-8-2023 في البنوك

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن سعر الدولار اليوم الأحد 13-8-2023 في البنوك والذي يسجل استقراراً مستمراً منذ الأسبوع الماضي ليبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 30.95 جنيه للشراء أما سعر الدولار الأقل بيعاً وصل إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار البنك المركزي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الأحد 13-8-2023 في البنوك 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الدولار اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما يسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر الدولار اليوم الأحد داخل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وعن سعر الدولار اليوم في ميد بنك يبلغ 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء يسجل 30.88 جنيه.