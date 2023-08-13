مدن تسجل أعلى درجة حرارة في مصر اليوم .. المحسوسة 44 درجة

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن المدن التي تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأحد، لافتة إلى استمرار التحسن النسبى في حالة الطقس اليوم الأحد.

وأكدت أن عدة محافظات سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الأحد، ووصلت العظمى فيها إلى 43 درجة، والمحسوسة إلى 44 درجة.

مناطق تسجل أعلى درجة حرارة

سجلت درجات الحرارة العظمى في محافظات أسوان 43 درجة والمحسوسة 44 درجة، والأقصر وقنا 42 درجة والمحسوسة 43 درجة، وأبو سمبل 41 درجة والمحسوسة 42 درجة، والوادي الجديد 40 درجة والمحسوسة 41 درجة.

وسجلت أعلى درجات حرارة صغرى اليوم الأحد 30 درجة مئوية في شرم الشيخ، و 29 درجة مئوية في أبو سمبل وفقا لما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، ويشهد الجو حالة من التحسن النسبي وتنشط الرياح علي أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بتحسن الأجواء.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء تبقي حارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق من جنوب سيناء.

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد

درجات الحرارة

القاهرة 34 - 25

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 34 - 25.

بنها 33 - 24.

دمنهور 33 - 24.

وادي النطرون 34 - 23.

كفر الشيخ 32 - 24.

المنصورة 34 - 24.

الزقازيق 34 - 24.

شبين الكوم 33 - 23.

طنطا 33 - 23.

دمياط 30 - 25.

الإسماعيلية 34 - 23.

السويس 33 - 24.

العريش 30 - 24.

رفح 30 - 24.

رأس سدر 40 - 25.

نخل 38 - 20.

كاترين 33 - 17.

الطور 36 - 26.

طابا 36 - 25.

العلمين الجديدة 30 - 23.

مطروح 32 - 23.

السلوم 32 - 24.

سيوة 36 - 23.

رأس غارب 37 - 28.

سفاجا 37 - 29.

مرسى علم 38 - 29.

شلاتين 40 - 28.

حلايب 37 - 30.

أبو رماد 38 - 30.

رأس حدربة 37- 28.

الفيوم 36 - 24.