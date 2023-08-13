نقيب الفلاحين: الصوب الزراعية تزيد إنتاج المساحة المزروعة خمس أضعاف

طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، جميع نقباء المحافظات بزيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب للرد على المشككين، والذين يحاولون بشتى الطرق التشكيك في أعظم مشاريع مصر الزراعية بالعصر الحديث.

مشروعات الصوب الزراعية

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان منذ قليل، أنّ ذلك يأتي من منطلق الخوف من تسرب الشك لقلوب المواطنين، ولفضح ادعاءات المشككين من أرض الواقع حفاظًا على وحدة الشعب المصري، ونقل صورة حقيقية للإنجازات.

نظام الصوب الزراعية

وأشار أبوصدام إلى أنّه يدعو كل الراغبين في معرفة الحقيقة لزيارة الموقع لدحض الشائعات كافة، والوقوف بأنفسهم على حجم الإنجازات، مؤكدًا أنّ رغبة هولاء في تشويه كل إنجاز يعمي أبصارهم، ولا يدركون أنّ نظام الصوب الزراعية يحتاج من لآن لآخر للتطهير والتشميس ورفع الأغطية بعد كل موسم زراعي، موضحًا أنّ معظم أنواع الخضروات المزروعة داخل الصوب لها عمر معين ثم تحصد أو تقلع لزراعة محصول آخر.

مميزات الصوب الزراعية

وأكد نقيب الفلاحين أن الصوب الزراعية من أفضل المشاريع القومية العملاقة في المجال الزراعي فهي تزيد الإنتاج من وحدة المساحة 5 أضعاف، وتنتج منتج أعلى جودة من الأرض المكشوفة، فضلا عن أنها توفر في المستلزمات الزراعية، وتقي النبات من التغيرات المناخية، تزيد من الدخل من العملات الأجنبية، وتساهم في عدم انفلات الأسعار، مشيرًا إلى أنّه لولا وجود الصوب الزراعية هذا الموسم لتضاعفت أسعار الخضروات.