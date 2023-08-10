أرباح بنك التعمير والإسكان بالنصف الأول من 2023 تتجاوز 3 مليارات جنيه

أظهرت بيانات بنك التعمير والإسكان تحقيق مؤشرات قوية في نتائج الأعمال خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري، للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث بينت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح إلى 3.015 مليار جنيه، مقابل 1.204 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.811 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 150.4%.

نمو الإيرادات وصافي الأرباح

وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي لكل من الإيرادات وصافي الأرباح.

وأشار إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار سعي البنك لتوسيع قاعدة عملائه، وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى، مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 103%، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 150.4% لتسجل 3.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

تطبيق الاستراتيجية الطموحة للبنك

وأضاف «غانم» أن هذا النجاح جاء على خلفية مواصلة البنك في تطبيقه لاستراتيجيته الطموحة التي ترتكز على محورين أساسيين، وهما وضع العملاء على رأس أولوياته، وتطبيق استراتيجيته نحو التوسع والنمو، وهو ما أثمر بدوره عن تعزيز البنك للأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول 110.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو 7%، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك، من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث ارتفع هامش صافي الدخل من العائد إلى 10.5%، مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

صافي الدخل من العائد

كما بلغ صافي الدخل من العائد 4.530 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023، مقابل 2.096 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو تصل إلى 116%، مدفوعة بزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 72.8%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 33.2%.

وفي هذا السياق، أشار «غانم» إلى مواصلة البنك في جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة في الودائع بنسبة 2% لتصل إلى 90.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بارتفاع ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى نمو إجمالي القروض إلى الودائع بنسبة 44.6% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقابل 42.6%عن عام2022.

تحقيق عوائد مميزة

وأشار إلى أن البنك تمكن من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية 53.5%، مقابل25.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت نسبة نمو العائد على متوسط الأصول 5.6%، مقابل 2.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.