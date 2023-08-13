رفع 35 حالة إشغال في حملات مكبرة بالسنبلاوين

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من على الطرق، وتم المرور على عدد من القاهي وإخلاء الأرصفة والشوارع من الباعة الجائلين بالتنسيق مع المحافظة وشرطة المرافق.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالسنبلاوين

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إنه تم عمل الحملة لرفع التعديات والإشغالات المخالفة من مداخل وكباري مدينة السنبلاوين، لضرورة إعادة الشكل الجمالي والحضاري في نطاق المدينة والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات مخالفة قد تؤثر على انضباط الشوارع وتعيق الحركة بها.

نتائج حملة رفع الإشغالات والتعديات بالسنبلاوين

وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من 35 حالة، وتم المرور على شارع محمد سعيد الشهير بشارع النور وشارع أحمد عبد العزيز، وشارع مصر والسودان ومداخل وكباري مدينة السنبلاوين لرفع كفاءتها وتطويرها وتجميلها، وإخلاء الباعة الجائلين من على الأرصفة والشوارع، ووضعهم في أماكن أخرى مناسبة وذلك لتنفيذ الخطة التي وضعت سلفا لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

كما تم رفع الإشغالات بكوبري القنطرة وميدان المحطة ومتابعة تنظيم حركة المرور للسيارات والمركبات لسهولة الحركة المرورية وعدم تكدس السيارات، وتم التحفظ على بعض الخضروات من الباعة المخالفين، وكذلك تم التحفظ على عدد 17 كرسيا أمام المحلات التجارية والمرور على 3 مقاهي، وتم إيداع المخالفات في مخازن رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أحمد عبدالعظيم رئيس المركز والمدينة، على كل الإدارات المختصة بالمتابعة الدورية لمواجهة التعديات والإشغالات بمختلف أنحاء المدينة ومحاسبة الخارجين عن القانون وإحالتهم إلى النيابة العامة.