مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.. المغرب في العلمين 7:48 مساء

سجلت مواقيت الصلاة في كافة أحاء الجمهورية تباين بقيمة دقيقة واحدة اليوم الاثنين 14 أغسطس، وفق التوقيت المحلي لكل مدينة أو محافظة، وفقا لما كشفت عنه هيئة المساحة المصرية، في بيان صادر عنها.

في إطار الخدمات اليومية التي تقدم للقارئ، نوضح في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في عدد من محافظات الجمهورية، وفق هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:36 مساءً.

أذان المغرب: 7:37 مساءً.

أذان العشاء: 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 4:54صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:29 مساءً.

أذان المغرب: 7:31 مساءً.

أذان العشاء: 8:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

أذان الظهر: 1:09 مساءً.

أذان العصر: 4:47 مساءً.

أذان المغرب: 7:48 مساءً.

أذان العشاء: 9:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:38 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:55صباحًا.

أذان الظهر: 12:53 مساءً.

أذان العصر: 4:20 مساءً.

أذان المغرب: 7:23 مساءً.

أذان العشاء: 8:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:05 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:43 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:45 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:55صباحًا.

أذان الظهر: 01:00مساءً.

أذان العصر: 4:32 مساءً.

أذان المغرب: 7:34 مساءً.

أذان العشاء: 8:55 مساءً.