نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تنظيم قوافل طبية ودعم السياحة العلاجية

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد الأطباء الإسباني الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك لدعم مقومات السياحة العلاجية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمركز الداخلة، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء

وقالت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، إنه تم الاطلاع على نتائج الزيارة التي شملت تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء، وتفقد المواقع السياحية والآبار الكبريتية ومشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية.

الترويج للسياحة العلاجية في الوادي الجديد

وأضافت نائب محافظ الوادي الجديد، أنه جرى بحث سبل التعاون المشترك للترويج للسياحة الصحية بالمحافظة وتأهيل الكوادر الطبية بهذا المجال، ووضع خطة علاج للحالات المرضية التي تم مناظرتها ومتابعتها فيما بعد، وتنظيم قوافل طبية وحملات توعية لأنماط التغذية السليمة والمتابعة الصحية للسيدات الحوامل للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على المواليد.

وأوضحت نائب محافظ الوادي الجديد أن وفد الأطباء الإسباني قام بزيارة تفقدية لمركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الإعاقة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الطبية في عدد من المجالات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية، مشيدا بالخدمات التي يقدمها المركز، كما قام الوفد بمناظرة عدد من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة.

ووجهت نائب المحافظ، قطاع الصحة بالمحافظة، بإعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بأهمية التغذية السليمة للوقاية من المخاطر الصحية لسوء التغذية والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل على المواليد.