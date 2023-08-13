انخفاض درجات الحرارة في المغرب

عاد انخفاض درجات الحرارة إلى المغرب بعد أن وصل إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 50 درجة مئوية في بعض المناطق أمس الأول، أثرت في الحياة اليومية والبيئة.

وتبدو هذه الظاهرة الجوية الراهنة قد أتت معها تغيرات تدريجية نحو الأفضل، فقد شهد المغرب خلال الساعات القليلة الماضية انخفاض درجات الحرارة، في مناطق مختلفة، وبلغت 23 درجة في الرباط و25 في أكادير، و24 درجة في مدينة فاس.

درجات الحرارة في المغرب

وشهدت المملكة المغربية حدثاً مناخياً استثنائياً، يوم الجمعة الماضي، حيث تجاوزت درجات الحرارة في المغرب عتبة الخمسين درجة مئوية للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي نشرت بياناً في ساعات مبكرة من صباح أمس السبت، أكدت فيه أن الرقم القياسي السابق كان 49.9 درجة مئوية وتم تسجيله في مدينة السمارة في 13 يوليو الماضي.

رقم قياسي جديد

كما بلغت، أمس الأول، درجات الحرارة في رقماً قياسياً جديداً في طانطان، حيث وصلت إلى 48.2 درجة مئوية، متجاوزةً بذلك الرقم السابق البالغ 47.6 درجة في أغسطس من عام 2017، وتم تسجيل رقم قياسي جديد لشهر أغسطس في مدينة تزنيت، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 48.3 درجة مئوية، متجاوزةً بذلك الرقم السابق البالغ 47 درجة الذي تم تسجيله في أغسطس 2010.