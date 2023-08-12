سعر جرام الذهب عيار 21.. «لو بتفكر تشتري اعرف انخفض كام»

شهدت أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار على مدار يومين، وفي التعاملات المسائية اليوم، انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت، وهو ما دفع الكثيرين لمعرفة سعر جرام الذهب عيار21، اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سعر جرام الذهب عيار 21، موضحة أنه سجل 2330 جنيها، قبل احتساب المصنعية والدمغة والضريبة، وفقا للأسعار اللحظية المعلنة من قبل الشعبة.

سعر جرام الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب اليوم، ومن بينها سعر جرام الذهب عيار 21، وفق آخر تحديث للأسعار من قبل شعبة الذهب والجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، 2663 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند آخر تحديث 1997جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند آخر تحديث 1558جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيها.

سعر الأوقية اليوم

سجل سعر الأوقية اليوم 1914 دولار.

تغيرات متسارعة في أسعار الذهب

وذكرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن التغيرات المتسارعة في أسعار الذهب، والتي حدثت على مدى زمني قصير، يرجع إلى الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب خلال اليومين الماضيين، لا سيما في ظل عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المتزايد.

زيادة مرتقبة في أسعار الذهب عالميا

ويوجد ترقب كبير من قبل خبراء الاقتصاد، في زيادة أسعار الذهب بالأسواق العالمية في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل فقدان الثقة في أداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة اقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من الذهب وتراجع الثقة في السندات السيادية باأسواق الأمريكية والأوروبية، بحسب شعبة الذهب.