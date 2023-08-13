مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات اليوم

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبني سويف وقنا مواعيد انقطاع المياه وإعادة ضخها تدريجيا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

قطع المياه بالشرقية بسبب إيقاف محطة مياه أبو شلبي

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه عن مدينة فاقوس، اليوم، لمدة 4 ساعات بدءا من الساعة 5:00 مساء وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم ولمدة 4 ساعات، بسبب إيقاف محطة مياه أبو شلبي المرشحة بمركز فاقوس لوجود اعمال صيانة داخل المحطة.

توفير سيارات مياه للمناورة بها بالمناطق المتأثرة

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المواطنين، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتةً إلى توفير سيارات مياه للمناورة بها بالمناطق المتأثرة.

إعادة ضخ المياه تدريجيا بالمناطق المتأثرة في قنا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا انه سيتم اعادة ضخ المياه تدريجيا بمناطق «الحصواية - النحال - الشئون - الكنوز - الحاكم العسكرى - المعنا - المعتقل - مصر اسوان - راعي قصب - مصنع المكرونة - شارع الـ16» بدءا من السادسة صباح اليوم بعد الانتهاء من اعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية والتي تخدم مناطق شرق السكة.

استكمال أعمال الإصلاح بمحطة مياه أشمنت

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إعادة ضخ المياه تدريجيا عن مركز ناصر و مركز قروي الميمون بمركز الواسطي، بدءا من الساعة 9 صباح اليوم الأحد بعد استكمال أعمال الإصلاح بخط 800 ملي جي آر خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر الأمر الذي تطلب إيقاف المحطة.