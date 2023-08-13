محاكمة جنائية لـ3 أشخاص بتهمة سرقة شركة في النزهة

أمرت النيابة العامة، إحالة 3 متهمين بينهم سيدة لاتهامهم بسرقة شركة في دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات واعترافهم بارتكاب الواقعة.

كشف ملابسات البلاغ

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة النزهة، من قبل أحد الأشخاص «صاحب شركة استيراد وتصدير، بدائرة القسم»، يفيد اكتشافه كسر في خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي «عملات أجنبية ومحلية»، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة في الشركة وشقيقها، محل إقامتهما في دائرة قسم شرطة البساتين، وشخص آخر مُسجل جنائيًا.

القبض على المتهمين واعترافهم

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واعترفت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة تسليمها صاحب الشركة ومقدم الشكوي للأجهزة الأمنية مبلغ مالي بدعوى توظيفه في تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفية إلا أنه لم يلتزم بذلك ولم يرد أصل المبلغ المالي، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها.

كما اعترفت المتهمة أيضًا أنها استعانت بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها ولجأت إلى تسهيل دخولهما إلى الشركة المُشار إليها بعد خروج الموظفين، وإرشادهما عن مكان الخزينة الخاصة بها، وبذلك تمكنوا من كسر الخزينة واستوليا على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار.

وأرشد المتهمون عن المبالغ المالية المسروقة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.