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أغنية الساحل الشمالي لمحمد منير ومريام فارس تحقق 3ملايين و500 ألف مشاهدة

كتب:

هبة أمين
01:18 م | الأحد 13 أغسطس 2023
أغنية الساحل الشمالي محمد منير ومريام فارس

أغنية الساحل الشمالي محمد منير ومريام فارس

كسرت أغنية الساحل الشمالي التي جمعت لأول مرة بين محمد منير ومريام فارس، حاجز الـ3 ملايين ونصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها في الأيام الثلاثة الماضية.

أغنية الساحل الشمالي التي جمعت بين محمد منير ومريام فارس، من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، جيتار شريف فهمي، إيقاعات أحمد بدير، ناي أحمد خيري.

أغنية الساحل الشمالي تجمع لأول مرة بين الكينج ومريام فارس

وتصدرت أغنية الساحل الشمالي، محركات البحث وقوائم يوتيوب، وتضمنت كلماتها:

في الساحل الشمالي يا أسمر مالك ومالي

سيبني أتشمس في حالي

ومتشغليش في قلبي

أنا قلبي لسه خالي

أنا كنت في حالي ماشي

بسألك عم غباشي

هو المشمش مجاشي

قالي بسن إنتوا الحقوه

بسأل ع الشوكولاتة

رد عليّا بألاطة

قالي مفيش غير بطاطا

محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة

وكان النجم محمد منير، قد أحيا حفلًا غنائيًا الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي قدم خلاله عددًا من أغنياته القديمة والحديثة، وكانت مفاجأة الحفل قيامه بغناء دويتو مع الفنان حميد الشاعري.

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بقلم هبة أمين