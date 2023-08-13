تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. يغادر المستشفى قريبا

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، في تحسن كبير.

وأضاف «عبد الغني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم مطمئنة إلى حد كبير، بخلاف الحالة التي كان عليها قبل دخوله إلى المستشفى.

وأوضح «عبد الغني» أن الدكتور أحمد عمر هاشم، يستعد للخروج من المستشفى خلال بضعة أيام، مطمئنا بذلك كل محبي الدكتور أحمد عمر هاشم والمتابعين لحالته الصحية على مدار الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، كان قد تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها أحدى مستشفيات جامعة القاهرة وخضع لعملية جراحية.