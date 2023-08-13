المشدد 6 سنوات وغرامة 60 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنين وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ولمدة 3 سنوات أخرى لاستعمال القوة والسلاح وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم ومصطفى أبو القاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

ضبط المتهم بالاتجار في المخدرات

وتعود أحداث الواقعة لشهر يناير الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «ا ا»، 27 عاما، عامل تهمة إحراز جوهري مخدري «الحشيش وميثامفيتامين» بقصد الاتجار بهما بدائرة مركز جهينة، وإحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، لحماية تجارته غير المشروعة، وكذلك أحرز ذخائر عدد عشر طلقات مما تستخدم في السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحراز، مع استعماله القوة والعنف قِبل موظفين عمومين، حيث أطلق صوبهم وابلا من الأعيرة النارية وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.