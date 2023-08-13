عقد مقابلات شخصية لـ170 مهندسا من المتقدمين لوظائف الوحدات المحلية بقنا

ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركز قنا، والتي ضمت في عضويتها كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بقنا، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية.

وظائف الإدارات الهندسية في المحليات

وقال نائب محافظ قنا إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وإنجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

التعرف على إمكانيات المتقدمين للوظائف

وأشار في بيان، إلى أن اللجنة قامت اليوم بعقد مقابلات شخصية مع 170 مهندسا مدنيا لمركز ومدينة قنا، وغدا تستكمل اللجنة باقي التخصصات المطلوبة، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.