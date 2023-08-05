فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية 2023 للالتحاق بكليات الجامعة، وحددت موعد غلق باب التقدم إلكترونيا في 24 أغسطس الجاري، أو حتى اكتمال الأعداد.

كليات جامعة بنها الأهلية

وأوضحت جامعة بنها الأهلية، في بيان، أنه تقرر فتح التسجيل إلكترونيا لكليات الجامعة وهي:

- كلية الطب البشري

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة

- كلية علوم الحاسب

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

موعد غلق باب التسجيل في جامعة بنها الأهلية

وأوضح بيان جامعة بنها الأهلية، أن التسجيل إلكترونيا للالتحاق بالجامعة متاح من اليوم وحتى 24 أغسطس الجاري، أو اكتمال الأعداد، حيث يمكن التسجيل ومعرفة الكليات المتاحة والمصروفات الدراسية من خلال الدخول على الرابط من هــنــا.

برامج جامعة بنها الأهلية بنظام الساعات المعتمدة

يذكر أن جامعة بنها الأهلية بالعبور تقدم برامج دراسية تعليمية بنظام الساعات المعتمدة كالتالي:

- كلية الطب والتي تتيح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بمصروفات 120 ألف جنيه و 204 ساعات معتمدة.

- كلية طب الأسنان ويمنح بكالوريوس طب الأسنان والجراحة بمصروفات 115 ألف جنية في العام الدراسي.

- كلية العلاج الطبيعي ويمنح بكالوريوس العلاج الطبيعي بمصروفات 95 ألف جنيه.

- كلية الهندسة بمصروفات 65 ألف جنيه وتقدم برامج هندسة التصنيع والمواد وهندسة الميكاترونكس وهندسة نظم الاتصالات والهندسة الطبية وهندسة البناء والإسكان والتصميم للمجتمعات.

- كلية علوم الحاسب بمصروفات 55 ألف جنيه وتقدم برامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة واللغويات الحاسوبية وعلوم البيانات وتطوير البرامج والتطبيقات والواقع الافتراضي والمعزز.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بمصروفات 45 ألف جنيه وتقدم برامج إدارة الأعمال والعلاقات الدولية والإحصاء والتأمين والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية والاقتصاد والتمويل الدولي والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال.