محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بالوحدات المحلية.. «88 قيادة»

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الأحد، حركة تنقلات داخلية موسعة تضمنت رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، بالإضافة إلى سكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية في جميع مراكز المحافظة، حيث شملت الحركة ضخ دماء جديدة، وتصعيد وندب نحو 88 قيادة لتولي المسئولية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملفي التصالح والتقنين، فضلًا عن ملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي.

تضمن القرار ندب أحمد شاكر عبد الخالق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وخالد أحمد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وندب مراد عبد القادر سعيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

تصعيد الكوادر المتميزة

كما تضمن القرار تصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة، حيث تم ندب أحمد علي عبد الونيس رئيس الوحدة المحلية لقرية طبهار بأبشواي للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشؤون القرى، وخليفة روبي عبود مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشؤون المتابعة للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشؤون الإشغالات والمرافق.

وجرى ندب محمود مصطفى محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية سنرو بأبشواي، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشؤون المدينة، ومحمد لطفي إسحق نائبًا لرئيس مركز ومدينة إطسا لشئون المدينة، ومحمد أبو القاسم محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا بمركز الفيوم، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لشؤون القري، ومحمد أبو القاسم محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا بمركز الفيوم، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لشؤون القري.

حركة تنقلات موسعة

كما شمل القرار ندب عبد الحميد فرج سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس لشئون القري، وشيرين محمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشؤون المدينة، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة طامية لشؤون المدينة، وناجي إبراهيم عبد المحسن رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشؤون القرى، وندب فوزي عيد عبدالقوي مدير إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبشواي لشئون المدينة.

كما تم ندب محمد فتحي أحمد للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون المرافق والإشغالات، ونسرين محمد عبدالحميد مدير الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ومحمد موسي حسين نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشئون القري، وأحمد حميدة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشواشنة، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون المدينة.

وتم ندب أحمد محمد عبد الرحمن مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل سكرتير عام للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وهاني رجب فؤاد رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية بسنورس، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى.

كما شمل القرار أيضًا، ندب وتصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة لرئاسة الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة.